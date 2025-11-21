Ростовцев рассказал, как отбирался состав сборной на этап Кубка Содружества в ХМАО

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев прокомментировал процесс составления списка национальной команды для участия спортсменов в этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

«В сентябре тренерский совет СБР установил критерии отбора в сборную для этапов Альфа-Банк Кубка Содружества. Эти правила позже утвердил исполком СБР, добавив уточнение: если соревнования юниоров совпадают по времени с этапом Кубка Содружества, мы не можем включать этих спортсменов в основную команду, которую финансирует государство. Именно по этим утверждённым правилам и был сформирован окончательный состав.

Сначала мы отобрали из списка кандидатов сборной (24 мужчины и 24 женщины) тех, у кого есть действующий допуск ФМБА. Затем мы сформировали состав по таким приоритетам: взяли 14 человек, которые проходят централизованную подготовку в мужской команде. Оставшихся четырёх (Серохвостов, Каюмов, Поршнев, Логинов) добавили по рейтингу прошлого сезона. Поскольку у Антона Бабикова не было допуска (УМО), место в резерве занял Колотов.

Ровно по такой же логике формировалась женская команда. 16 человек с централизованной подготовки, по рейтингу прошлого сезона – Резцова и Плюснина, а также Мошкова – в резерв.

Окончательный состав СБР должен представить в Министерство спорта самое позднее за неделю до старта, поэтому при его определении мы не могли учитывать результаты ханты-мансийского этапа Альфа-Банк Кубка России», — приводит слова Ростовцева официальный сайт СБР.