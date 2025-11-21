Скидки
Биатлон Новости

Фийон Майе рассказал, какие цели ставит перед собой в сезоне-2025/2026

Фийон Майе рассказал, какие цели ставит перед собой в сезоне-2025/2026
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Кентен Фийон Майе рассказал, какие цели считает главными для себя в сезоне-2025/2026, отметив, что готов сталкиваться с серьёзными соперниками на пути к её реализации.

«Даже если этой зимой мне придётся сталкиваться с более свежими и более сильными соперниками, золотая медаль Олимпийских игр и Большой хрустальный глобус всё равно крутятся у меня в голове», – приводит слова Фиона Майе Ski Nordique.

33-летний Фийон Майе занял пятое место в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026, а также стал обладателем одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых медалей на чемпионате мира – 2025 в швейцарском Линцерхайде.

