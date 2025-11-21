«Дают пищу для работы». Фийон Майе — о сложностях со стрельбой

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал, как сложности со стрельбой мотивируют его добывать победы в гонках и становиться лучше.

«Мне нравится, когда есть небольшие трудности, это позволяет их исправлять и даёт пищу для работы.

С одной стороны, это раздражает, потому что хотел бы лучше стрелять, но в то же время это мотивирует, когда проходят трудные моменты, ты можешь стереть их победами», – приводит слова Фийона Майе Ski Nordique.

33-летний Фийон Майе занял пятое место в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026, а также стал обладателем одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых медалей на чемпионате мира – 2025 в швейцарском Линцерхайде.