«Глуп как пробка». Кристиансен в шуточной манере ответил Самуэльссону о проблеме в сборной

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен ответил на слова олимпийского чемпиона 2018 года в эстафете шведа Себастиана Самуэльссона о проблемах сборной Норвегии после ухода из спорта братьев Бё.

«Если он действительно так думает, то глуп как пробка (улыбается). Если я хорошо знаю Себастиана, он наверняка сказал это с большой долей иронии. Он любит подшучивать издалека. Из года в год мы доказываем, что Самуэльссон ошибается», – приводит слова Кристансена NTB.

Братья Бё завершили свои профессиональные карьеры после окончания сезона-2025/2026. Свою последнюю гонку они провели на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

