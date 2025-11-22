Международная лига клубного биатлона — 2025: расписание соревнований на 22 ноября
Сегодня, 22 ноября, стартует Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. В рамках соревновательного дня пройдут два индивидуальных старта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Расписание 22 ноября (время — московское):
- 10:00. Масс-старт 12,5 км, мужчины.
- 12:00. Масс-старт 10 км, женщины.
В воскресенье, 23 ноября, в рамках Кубка МЛКБ пройдёт смешанная эстафета.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты с 2022 года не участвуют в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации биатлона (IBU).
