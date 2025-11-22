Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Международная лига клубного биатлона — 2025: где смотреть, во сколько мужской масс-старт

Сегодня, 22 ноября, стартует Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Программу дня откроет мужской масс-старт на дистанции 12,5 км, его начало запланировано на 10:00 мск. Трансляцию гонки покажет «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Масс-старт, мужчины. Старт-лист (частично):

1. Карим Халили («Профински»).

2. Даниил Серохвостов («Профински»).

3. Антон Смольский (High-PRO, Беларусь).

4. Дмитрий Лазовский (High-PRO, Беларусь).

5. Евгений Сидоров («Ломстар»).

6. Кирилл Бажин («Золотые рыси»).

7. Максим Воробей («Всё путь!», Беларусь).

8. Эдуард Латыпов («Лыжный клуб Наседкина»).

9. Александр Поварницын («Лыжный клуб Наседкина»).

13. Александр Логинов («Опыт и молодость»).

16. Антон Бабиков («Опыт и молодость»).

20. Никита Поршнев («Югра»).

21. Александр Корнев («Ломстар»).