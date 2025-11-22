Международная лига клубного биатлона — 2025: где смотреть, во сколько мужской масс-старт

Сегодня, 22 ноября, стартует Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Программу дня откроет мужской масс-старт на дистанции 12,5 км, его начало запланировано на 10:00 мск. Трансляцию гонки покажет «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Масс-старт, мужчины. Старт-лист (частично):
1. Карим Халили («Профински»).
2. Даниил Серохвостов («Профински»).
3. Антон Смольский (High-PRO, Беларусь).
4. Дмитрий Лазовский (High-PRO, Беларусь).
5. Евгений Сидоров («Ломстар»).
6. Кирилл Бажин («Золотые рыси»).
7. Максим Воробей («Всё путь!», Беларусь).
8. Эдуард Латыпов («Лыжный клуб Наседкина»).
9. Александр Поварницын («Лыжный клуб Наседкина»).
13. Александр Логинов («Опыт и молодость»).
16. Антон Бабиков («Опыт и молодость»).
20. Никита Поршнев («Югра»).
21. Александр Корнев («Ломстар»).