Международная лига клубного биатлона — 2025: где смотреть, во сколько женский масс-старт

Сегодня, 22 ноября, стартует Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Женщины пробегут масс-старт на дистанции 10 км, его начало запланировано на 12:00 мск. Трансляцию гонки покажет «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Масс-старт, женщины. Старт-лист (частично):
1. Виктория Сливко («Профински»).
2. Анастасия Шевченко («Опыт и молодость»).
3. Анастасия Халили («Профински»).
4. Тамара Дербушева («Золотые рыси»).
5. Наталия Шевченко («Опыт и молодость»).
6. Ирина Казакевич («Золотые рыси»).
7. Кристина Резцова («Лыжный клуб Наседкина»).
8. Динара Смольская (High-PRO, Беларусь).
9. Екатерина Мошкова («Югра»).
10. Полина Плюснина («Ломстар»).
11. Анна Сола («М@КСИМУС», Беларусь).
21. Светлана Миронова («Питер PRO).
24. Виктория Метеля («Югра»).