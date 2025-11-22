Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Международная лига клубного биатлона — 2025: где смотреть, во сколько женский масс-старт

Сегодня, 22 ноября, стартует Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Женщины пробегут масс-старт на дистанции 10 км, его начало запланировано на 12:00 мск. Трансляцию гонки покажет «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Масс-старт, женщины. Старт-лист (частично):

1. Виктория Сливко («Профински»).

2. Анастасия Шевченко («Опыт и молодость»).

3. Анастасия Халили («Профински»).

4. Тамара Дербушева («Золотые рыси»).

5. Наталия Шевченко («Опыт и молодость»).

6. Ирина Казакевич («Золотые рыси»).

7. Кристина Резцова («Лыжный клуб Наседкина»).

8. Динара Смольская (High-PRO, Беларусь).

9. Екатерина Мошкова («Югра»).

10. Полина Плюснина («Ломстар»).

11. Анна Сола («М@КСИМУС», Беларусь).

21. Светлана Миронова («Питер PRO).

24. Виктория Метеля («Югра»).