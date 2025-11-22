Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Международная лига клубного биатлона — 2025: где смотреть, во сколько женский масс-старт

Международная лига клубного биатлона — 2025: где смотреть, во сколько женский масс-старт
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, стартует Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Женщины пробегут масс-старт на дистанции 10 км, его начало запланировано на 12:00 мск. Трансляцию гонки покажет «Матч ТВ».

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 10 км
22 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Масс-старт, женщины. Старт-лист (частично):

1. Виктория Сливко («Профински»).
2. Анастасия Шевченко («Опыт и молодость»).
3. Анастасия Халили («Профински»).
4. Тамара Дербушева («Золотые рыси»).
5. Наталия Шевченко («Опыт и молодость»).
6. Ирина Казакевич («Золотые рыси»).
7. Кристина Резцова («Лыжный клуб Наседкина»).
8. Динара Смольская (High-PRO, Беларусь).
9. Екатерина Мошкова («Югра»).
10. Полина Плюснина («Ломстар»).
11. Анна Сола («М@КСИМУС», Беларусь).
21. Светлана Миронова («Питер PRO).
24. Виктория Метеля («Югра»).

Материалы по теме
Российские биатлонисты направили письмо в комиссию спортсменов IBU
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android