Биатлон Новости

Даниил Серохвостов выиграл масс-старт в рамках Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске

Даниил Серохвостов выиграл масс-старт в рамках Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске
Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов выиграл мужской масс-старт на дистанции 12,5 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 33.19,4. Второе место занял Антон Смольский, который отстал от лидера на 2,8 секунды. Замкнул тройку лидеров Карим Халили (+10,0).

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 12.5 км
22 ноября 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
33:19.4
2
Антон Смольский
Беларусь
+2.8
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+10.0

Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Масс-старт, мужчины:

1. Даниил Серохвостов – 33.19,4 (2 промаха).

2. Антон Смольский – отставание +2,8 (2).

3. Карим Халили +10,0 (0).

4. Александр Поварницын +10,5 (1).

5. Дмитрий Лазовский / Беларусь +29,4 (1).

6. Эдуард Латыпов +35,4 (3).

Новости. Биатлон
