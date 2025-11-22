Поварницын и Халили столкнулись перед финишем масс-старта в Ханты-Мансийске

Российские биатлонисты Александр Поварницын и Карим Халили столкнулись перед финишем мужского масс-старта на дистанции 12,5 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

Фото: Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

Победу в гонке одержал чемпион и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов. Он преодолел дистанцию за 33.19,4. Второе место занял Антон Смольский, который отстал от лидера на 2,8 секунды. Замкнул тройку лидеров Карим Халили (+10,0).

Отметим, что Антон Смольский, занявший второе место в гонке, незадолго до финиша сломал палку, причём после столкновения с Поварницыным.

Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Масс-старт, мужчины:

1. Даниил Серохвостов – 33.19,4 (2 промаха).

2. Антон Смольский – отставание 2,8 (2).

3. Карим Халили +10,0 (0).