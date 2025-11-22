Поварницын и Халили столкнулись перед финишем масс-старта в Ханты-Мансийске

Российские биатлонисты Александр Поварницын и Карим Халили столкнулись перед финишем мужского масс-старта на дистанции 12,5 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.
Фото: Скриншот из трансляции «Матч ТВ»
Победу в гонке одержал чемпион и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов. Он преодолел дистанцию за 33.19,4. Второе место занял Антон Смольский, который отстал от лидера на 2,8 секунды. Замкнул тройку лидеров Карим Халили (+10,0).
Отметим, что Антон Смольский, занявший второе место в гонке, незадолго до финиша сломал палку, причём после столкновения с Поварницыным.
Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Масс-старт, мужчины:
1. Даниил Серохвостов – 33.19,4 (2 промаха).
2. Антон Смольский – отставание 2,8 (2).
3. Карим Халили +10,0 (0).
