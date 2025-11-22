«Зеркал заднего вида у нас нет». Поварницын — о столкновении с Халили

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал столкновение с Каримом Халили перед финишем мужского масс-старта на дистанции 12,5 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.
«Всё началось со спуска. Сначала мы пересеклись со Смольским. Он начал закрывать мне калитку, и я среагировать уже не успел и сломал ему палку. Конечно, я немного потерял темп. Я начал наращивать скорость. И так получилось, что Карим меня не увидел и буквально засунул лыжу под меня. И мы оба упали. Что поделать, зеркал заднего вида у нас нет. Это гоночный инцидент, контактная борьба. Да, после финиша были эмоции. Но это и нормально — мы пытались разобраться, что к чему», — сказал Поварницын после гонки.
Победу в гонке одержал Даниил Серохвостов. Халили завершил гонку третьим, Поварницын — четвёртым.
- 22 ноября 2025
-
12:34
-
12:02
-
12:00
-
11:43
-
11:37
-
10:46
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 21 ноября 2025
-
19:28
-
18:55
-
18:46
-
13:29
-
10:51
-
10:37
- 20 ноября 2025
-
16:22
-
00:54
- 19 ноября 2025
-
23:39
-
22:54
-
12:47
-
12:07
-
11:59
-
11:58
-
11:57
-
11:52
-
11:35
-
11:22
-
11:17
-
11:12
-
10:16
-
09:58
- 17 ноября 2025
-
23:45
-
22:54
-
22:39
-
19:15