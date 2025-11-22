Скидки
«Зеркал заднего вида у нас нет». Поварницын — о столкновении с Халили

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал столкновение с Каримом Халили перед финишем мужского масс-старта на дистанции 12,5 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 12.5 км
22 ноября 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
33:19.4
2
Антон Смольский
Беларусь
+2.8
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+10.0

«Всё началось со спуска. Сначала мы пересеклись со Смольским. Он начал закрывать мне калитку, и я среагировать уже не успел и сломал ему палку. Конечно, я немного потерял темп. Я начал наращивать скорость. И так получилось, что Карим меня не увидел и буквально засунул лыжу под меня. И мы оба упали. Что поделать, зеркал заднего вида у нас нет. Это гоночный инцидент, контактная борьба. Да, после финиша были эмоции. Но это и нормально — мы пытались разобраться, что к чему», — сказал Поварницын после гонки.

Победу в гонке одержал Даниил Серохвостов. Халили завершил гонку третьим, Поварницын — четвёртым.

