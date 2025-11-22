Халили высказался о столкновении с Поварницыным на финише масс-старта в Ханты-Мансийске

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал столкновение с Александром Поварницыным перед финишем мужского масс-старта на дистанции 12,5 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

«Все парни боевые, все хотят побороться. На последнем подъёме с Александром Поварницыным получилось так, как получилось. Никто никого не винит. Мы все отходчивые, всё нормально, всем хотелось борьбы уже на стадионе за победу. Хорошо, что никто из нас не задел Серохвостова (улыбается).

Мы в этот раз с Серохвостовым ничего заранее на финиш не готовили. Если бы нас оставили вдвоём, то мы бы и на последнем круге что-нибудь придумали. Но заранее с ним ни о чём не договаривались, хотя мысли были (улыбается).

Своим третьим местом в целом доволен. Здорово, что два человека из нашей команды сегодня в топ-3 — это тоже очень важно», — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.