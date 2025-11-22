Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«36-37 лет — это не похороны карьеры». Логинов — о конкуренции с молодыми биатлонистами

«36-37 лет — это не похороны карьеры». Логинов — о конкуренции с молодыми биатлонистами
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, чемпион мира – 2020 в спринте российский биатлонист Александр Логинов высказался о конкуренции с молодыми спортсменами, отметив, что возраст не является преградой для выступлений на высоком уровне.

— Есть очень сильный Серохвостов, Карим Халили, у них сейчас расцвет. Тебе ощутимо за 30. Когда ты в таком возрасте бегаешь наравне с этими ребятами, о чём это говорит?
— Надеюсь, это говорит, что у нас будет ещё прирост у молодёжи. Может, и я поспособствую и помогу в развитии скорости в нашем биатлоне. Если говорить про возраст, то надо сказать, что есть пример Тарьея Бё, который в 36 лет держался в топ‑5 Кубка мира. Я думаю, что нет смысла говорить, что в таком возрасте всё закончено. Я считаю, что даже 36–37 лет — это не похороны карьеры для этого вида спорта, – приводит слова Логинова «Матч ТВ».

33-летний Логинов занял 12-е место в масс-старте в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске, проиграв победителю гонки Даниилу Серохвостову 59,9 секунды.

Материалы по теме
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android