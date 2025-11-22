«36-37 лет — это не похороны карьеры». Логинов — о конкуренции с молодыми биатлонистами

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, чемпион мира – 2020 в спринте российский биатлонист Александр Логинов высказался о конкуренции с молодыми спортсменами, отметив, что возраст не является преградой для выступлений на высоком уровне.

— Есть очень сильный Серохвостов, Карим Халили, у них сейчас расцвет. Тебе ощутимо за 30. Когда ты в таком возрасте бегаешь наравне с этими ребятами, о чём это говорит?

— Надеюсь, это говорит, что у нас будет ещё прирост у молодёжи. Может, и я поспособствую и помогу в развитии скорости в нашем биатлоне. Если говорить про возраст, то надо сказать, что есть пример Тарьея Бё, который в 36 лет держался в топ‑5 Кубка мира. Я думаю, что нет смысла говорить, что в таком возрасте всё закончено. Я считаю, что даже 36–37 лет — это не похороны карьеры для этого вида спорта, – приводит слова Логинова «Матч ТВ».

33-летний Логинов занял 12-е место в масс-старте в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске, проиграв победителю гонки Даниилу Серохвостову 59,9 секунды.