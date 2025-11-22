Скидки
Биатлон

Бабиков — о результате в масс-старте на МЛКБ: не всё получилось с точки зрения скорости

Бабиков — о результате в масс-старте на МЛКБ: не всё получилось с точки зрения скорости
Чемпион мира – 2017 российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями после первого старта в сезоне на масс-старте в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Бабиков занял восьмое место в гонке, проиграв победителю Даниилу Серохвостову 45,3 секунды.

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 12.5 км
22 ноября 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
33:19.4
2
Антон Смольский
Беларусь
+2.8
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+10.0

«Отличный формат, для меня лично начинать с масс-старта психологически несколько проще, чем со спринта. Атмосфера отличная, все выходят на важный старт, а не просто побаловаться, так скажем. И болельщики присутствуют — это тоже очень приятно. Отличное начало сезона!

По уровню борьбы видно, что все максимально заряжены, никто не делает глупостей, которые можно позволить себе в каких-то шоу-гонках. Борьба идёт за каждое место.

Я сейчас немного «подгружен», проделал достаточно большой объём работы за последний месяц, и где-то нужно немного отпустить вожжи, чтобы быть более мобильным. Очевидно, сегодня не всё получилось с точки зрения скорости, но ничего страшного, будем дальше работать», – сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

