Бабиков — о результате в масс-старте на МЛКБ: не всё получилось с точки зрения скорости

Чемпион мира – 2017 российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями после первого старта в сезоне на масс-старте в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Бабиков занял восьмое место в гонке, проиграв победителю Даниилу Серохвостову 45,3 секунды.

«Отличный формат, для меня лично начинать с масс-старта психологически несколько проще, чем со спринта. Атмосфера отличная, все выходят на важный старт, а не просто побаловаться, так скажем. И болельщики присутствуют — это тоже очень приятно. Отличное начало сезона!

По уровню борьбы видно, что все максимально заряжены, никто не делает глупостей, которые можно позволить себе в каких-то шоу-гонках. Борьба идёт за каждое место.

Я сейчас немного «подгружен», проделал достаточно большой объём работы за последний месяц, и где-то нужно немного отпустить вожжи, чтобы быть более мобильным. Очевидно, сегодня не всё получилось с точки зрения скорости, но ничего страшного, будем дальше работать», – сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.