Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Бабиков — о столкновении Халили и Поварницына: можно было ожидать, что произойдёт контакт

Бабиков — о столкновении Халили и Поварницына: можно было ожидать, что произойдёт контакт
Комментарии

Чемпион мира – 2017 российский биатлонист Антон Бабиков высказался о столкновении Александра Поварницына и Карима Халили, которое произошло на финише гонки с общего старта в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 12.5 км
22 ноября 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
33:19.4
2
Антон Смольский
Беларусь
+2.8
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+10.0

«Разборки на финише здесь ожидаемы, потому что сначала идёт длинный спуск, на котором все восстанавливаются, а потом финишный подъём, на котором важно занять правильную позицию. Когда туда выехала группа, можно было ожидать, что произойдёт какой-то контакт. Но слава богу, что все его участники доехали до финиша, так что ничего страшного — будут опытнее!» – сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android