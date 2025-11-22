Бабиков — о столкновении Халили и Поварницына: можно было ожидать, что произойдёт контакт
Чемпион мира – 2017 российский биатлонист Антон Бабиков высказался о столкновении Александра Поварницына и Карима Халили, которое произошло на финише гонки с общего старта в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.
Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 12.5 км
22 ноября 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
33:19.4
2
Антон Смольский
Беларусь
+2.8
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+10.0
«Разборки на финише здесь ожидаемы, потому что сначала идёт длинный спуск, на котором все восстанавливаются, а потом финишный подъём, на котором важно занять правильную позицию. Когда туда выехала группа, можно было ожидать, что произойдёт какой-то контакт. Но слава богу, что все его участники доехали до финиша, так что ничего страшного — будут опытнее!» – сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
