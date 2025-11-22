Бабиков — о столкновении Халили и Поварницына: можно было ожидать, что произойдёт контакт

Чемпион мира – 2017 российский биатлонист Антон Бабиков высказался о столкновении Александра Поварницына и Карима Халили, которое произошло на финише гонки с общего старта в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

«Разборки на финише здесь ожидаемы, потому что сначала идёт длинный спуск, на котором все восстанавливаются, а потом финишный подъём, на котором важно занять правильную позицию. Когда туда выехала группа, можно было ожидать, что произойдёт какой-то контакт. Но слава богу, что все его участники доехали до финиша, так что ничего страшного — будут опытнее!» – сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.