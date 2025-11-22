Виктория Метеля стала победительницей масс-старта Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске

Призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля стала победительницей масс-старта на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию за 28.46,1, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Кристина Резцова (+7,2). Замкнула тройку лидеров Анастасия Халили с отставанием 14,4.

Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Масс-старт, женщины:

1. Виктория Метеля – 28.46,1 (0 промахов).

2. Кристина Резцова – отставание 7,2 (2).

3. Анастасия Халили +14,4 (4).

4. Виктория Сливко +26,3 (1).

5. Елизавета Бурундукова +36,0 (5).

6. Наталия Шевченко +37,5 (3).

7. Ирина Казакевич +38,2 (4).