Виктория Метеля стала победительницей масс-старта Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске
Призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля стала победительницей масс-старта на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию за 28.46,1, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Кристина Резцова (+7,2). Замкнула тройку лидеров Анастасия Халили с отставанием 14,4.
Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 10 км
22 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
28:46.1
2
Кристина Резцова
Россия
+7.2
3
Анастасия Халили
Россия
+14.4
Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Масс-старт, женщины:
1. Виктория Метеля – 28.46,1 (0 промахов).
2. Кристина Резцова – отставание 7,2 (2).
3. Анастасия Халили +14,4 (4).
4. Виктория Сливко +26,3 (1).
5. Елизавета Бурундукова +36,0 (5).
6. Наталия Шевченко +37,5 (3).
7. Ирина Казакевич +38,2 (4).
Комментарии
