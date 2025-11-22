Скидки
Биатлон

Виктория Метеля стала победительницей масс-старта Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске

Виктория Метеля стала победительницей масс-старта Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске
Комментарии

Призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля стала победительницей масс-старта на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию за 28.46,1, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Кристина Резцова (+7,2). Замкнула тройку лидеров Анастасия Халили с отставанием 14,4.

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 10 км
22 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
28:46.1
2
Кристина Резцова
Россия
+7.2
3
Анастасия Халили
Россия
+14.4

