Бабиков рассказал, почему не сможет принять участие в этапе КС в составе сборной России

Бабиков рассказал, почему не сможет принять участие в этапе КС в Ханты-Мансийске в составе сборной России

Чемпион мира – 2017 российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, почему будет выступать на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске в составе команды региона, а не сборной России.

«В этом нет ничего удивительного. Я не проходил углублённое медицинское обследование, поэтому я не могу выступать на Кубке Содружества в составе сборной России. Всё закономерно. В то время, когда я был в Москве, не было свободного окна, чтобы мне пройти УМО, а без него нельзя быть заявленным за сборную России. После Ханты-Мансийска буду проходить обследование.

Надеюсь, что получу допуск и на следующие старты смогу быть в составе. В целом это не принципиальный момент: можно бежать в составе сборной России или в составе сборной региона — почти ничего не меняется. Может быть, в сборной выдают экипировку национальной команды, но мне в последние годы и так никто её не давал. Так что это не принципиально», – сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

