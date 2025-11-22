Виктория Метеля прокомментировала победу в масс-старте Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске

Призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля прокомментировала победу в масс-старте на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

«Знаете, я ещё не совсем поняла. Меня сегодня так сильно поддерживали зрители, на каждой стрельбе стадион скандировал: «Метеля, Метеля!» Я сейчас говорю об этом, а у меня мурашки по телу. Мне до слёз приятно, что меня поддерживают в родном регионе так сильно и что, возможно, я кого-то вдохновляю заниматься биатлоном.

Не было ощущений, что я могу выиграть или в тройку заехать. Я в этом сезоне много раз болела, поэтому не знала, что от себя ожидать.

Впервые в карьере выиграла первую гонку в сезоне. Обычно у меня, наоборот, получаются первые гонки скомканные. Почему? Не знаю, просто так получается», — сказала Метеля в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.