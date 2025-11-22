Скидки
Биатлон

«У меня была лишь одна цель — доехать». Метеля — о борьбе с Резцовой на финише масс-старта

Призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля рассказала о борьбе с Кристиной Резцовой на финише масс-старта на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 10 км
22 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
28:46.1
2
Кристина Резцова
Россия
+7.2
3
Анастасия Халили
Россия
+14.4

«Последний круг я стартанула на все деньги. Будь, что будет. У меня была лишь одна цель — доехать. Ну и, естественно, по возможности сохранить свою позицию.

Я еле увидела флаг. Была в таком состоянии, что лишь бы финишную черту пересечь. Увидела краем глаза флаг, взяла его. Даже не обернулась посмотреть, кто там позади меня едет, обгонит или нет. Для меня это огромная честь», — сказала Метеля в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

