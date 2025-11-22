Метеля: в начале сезона призовые — второстепенная история

Призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля высказалась о призовых после победы в масс-старте на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

«В начале сезона такие призовые — второстепенная история. Изначально мне нужно было посмотреть, на что я готова, на что я способна. А так это бонус большой», — сказала Метеля в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Метеля преодолела дистанцию за 28.46,1, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Кристина Резцова (+7,2). Замкнула тройку лидеров Анастасия Халили с отставанием 14,4.