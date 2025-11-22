Резцова: второе место – это всегда мотивация к тому, чтобы что-то обдумать

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала второе место в масс-старте на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Она отстала от лидера на 7,2 секунды.

«Второе место – это всегда мотивация к тому, чтобы что-то обдумать, исправить и сделать шаг вперёд. Ни в коем случае не расстроена, довольна результатом, тем, что сезон начался. Мои ошибки на стрельбе – это, скорее всего, лёгкое волнение от первого старта, но ошибки из разряда «хочешь больше, чем можешь».

На последнем рубеже у меня возникли проблемы с перезарядкой – обойма не вылетала. Из-за этого потеряла много времени. Уходя на последний отрезок, конечно, думала о том, что смогу побороться и за победу. Но я не пошла сразу догонять. Кажется, я неверно интерпретировала тренерскую подсказку. Нужно было работать с первого подъёма, а ещё лучше – сразу со стадиона, я же хотела немножко сэкономиться и отыграть отставание на равнине. Но это первый старт, и я уже сделала определённые выводы. В следующий раз я буду тактически действовать иначе», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.