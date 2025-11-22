Скидки
Главная Биатлон Новости

Сливко — о масс-старте в Ханты-Мансийске: не совсем объективная для анализа гонка

Биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями после завершения масс-старта на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Сливко заняла четвёртое место, уступив победительнице гонки Виктории Метеле 26,3 секунды.

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 10 км
22 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
28:46.1
2
Кристина Резцова
Россия
+7.2
3
Анастасия Халили
Россия
+14.4

«Сегодня четвёртое место было для меня абсолютно не обидным, поскольку я уступила своей же напарнице по команде Насте Халили. Будь на её месте другая девочка, я бы сильнее «закусилась» и постаралась что-то сделать в борьбе за бронзу.

Своей стрельбой сегодня довольна, поскольку провела её в очень хорошем ритме. Один промах – ничего страшного. Просто гонка очень быстрая, скоротечная, многие рисковали и стреляли более нагло, я бы сказала. У кого-то получилось, у кого-то – нет. Мне кажется, гонка не совсем объективная для анализа. Когда у нас будет стандартная гонка, стандартный штрафной круг, да и форму наберём получше – тогда и будем анализировать.

Такие соревнования в качестве открытия сезона – очень здорово. Никто не знает, кто в каком состоянии, а это интересно. Даже от себя не знаешь, чего ожидать, не говоря о соперницах. Коммерческие гонки для нас и дополнительный заработок, и дополнительное шоу. Не скажу ничего плохого о том, сколько мы на Кубке России зарабатываем, просто на таких гонках платят больше, так и должно быть», – сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

