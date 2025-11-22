Резцова — о призовых в Кубке МЛКБ: в наше время такие деньги за 30 минут нигде не получишь

Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о призовых после победы в масс-старте на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

«500 тыс. рублей – великолепный бонус! Просто шикарный. В наше время такие деньги за 30 минут работы нигде не получишь. Я считаю, что такие соревнования нужно проводить намного чаще, а ещё лучше, если это будет не только в биатлоне, но и в других видах спорта», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Резцова заняла второе место в масс-старте на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Она отстала от лидера на 7,2 секунды.