Резцова — о призовых в Кубке МЛКБ: в наше время такие деньги за 30 минут нигде не получишь
Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о призовых после победы в масс-старте на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.
Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 10 км
22 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
28:46.1
2
Кристина Резцова
Россия
+7.2
3
Анастасия Халили
Россия
+14.4
«500 тыс. рублей – великолепный бонус! Просто шикарный. В наше время такие деньги за 30 минут работы нигде не получишь. Я считаю, что такие соревнования нужно проводить намного чаще, а ещё лучше, если это будет не только в биатлоне, но и в других видах спорта», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Резцова заняла второе место в масс-старте на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Она отстала от лидера на 7,2 секунды.
