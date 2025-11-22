Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Резцова — о призовых в Кубке МЛКБ: в наше время такие деньги за 30 минут нигде не получишь

Резцова — о призовых в Кубке МЛКБ: в наше время такие деньги за 30 минут нигде не получишь
Комментарии

Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о призовых после победы в масс-старте на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 10 км
22 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
28:46.1
2
Кристина Резцова
Россия
+7.2
3
Анастасия Халили
Россия
+14.4

«500 тыс. рублей – великолепный бонус! Просто шикарный. В наше время такие деньги за 30 минут работы нигде не получишь. Я считаю, что такие соревнования нужно проводить намного чаще, а ещё лучше, если это будет не только в биатлоне, но и в других видах спорта», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Резцова заняла второе место в масс-старте на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Она отстала от лидера на 7,2 секунды.

Материалы по теме
Метеля: в начале сезона призовые — второстепенная история
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android