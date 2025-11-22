Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Метели в масс-старте Кубка МЛКБ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу биатлонистки Виктории Метели в масс-старте на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию за 28.46,1, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Кристина Резцова (+7,2). Замкнула тройку лидеров Анастасия Халили с отставанием 14,4.

«Бури и Метеля землю одолели! Как вам начало биатлонного сезона?» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов выиграл мужской масс-старт на дистанции 12,5 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.