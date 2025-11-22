Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Шашилов — о старте сезона в Ханты-Мансийске: таких гонок должно быть больше

Шашилов — о старте сезона в Ханты-Мансийске: таких гонок должно быть больше
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил старт сезона после масс-старта на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 10 км
22 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
Россия
28:46.1
2
Кристина Резцова
Россия
+7.2
3
Анастасия Халили
Россия
+14.4

«Хороший контрольный старт в начале сезона. Все молодцы – боролись. К этому формату, мне кажется, мы должны прийти не только во время Кубка МЛКБ, учитывая, что творится в мире. В таких гонках напряжение меньше – это праздник. И таких гонок должно быть больше.

Кто-то на первом старте волнение испытал, кто-то стабильно выступил. Двигались вроде хорошо, но кто-то с парой рубежей не справился. Не думаю, что спортсменки сегодня думали о призовых – когда на старт выходишь, таких мыслей нет. Все выходят на старт, чтобы показать результат – тем и живём. Хочу поздравить Викторию Метелю – она сильна в контактных гонках с четырьмя рубежами. Закономерная победа, поскольку стрелять на ноль в такую погоду – шикарно. Просто молодец.

У нас в стране хорошая первая десятка что у женщин, что у мужчин. Очень ровная, всегда плотная борьба. Не думаю, что многие страны могут похвастать тем, что у них есть 10 примерно равных спортсменов. На это нужно обращать внимание и накатывать молодых, цеплять к более опытным. Нужно даже наше отстранение использовать с максимальной пользой. У кого ещё молодым опыта такого набираться, как не у тех, кто в этой каше давно варится? А мотивация у всех одна – выходить и выигрывать», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android