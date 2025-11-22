Шашилов — о старте сезона в Ханты-Мансийске: таких гонок должно быть больше

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил старт сезона после масс-старта на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

«Хороший контрольный старт в начале сезона. Все молодцы – боролись. К этому формату, мне кажется, мы должны прийти не только во время Кубка МЛКБ, учитывая, что творится в мире. В таких гонках напряжение меньше – это праздник. И таких гонок должно быть больше.

Кто-то на первом старте волнение испытал, кто-то стабильно выступил. Двигались вроде хорошо, но кто-то с парой рубежей не справился. Не думаю, что спортсменки сегодня думали о призовых – когда на старт выходишь, таких мыслей нет. Все выходят на старт, чтобы показать результат – тем и живём. Хочу поздравить Викторию Метелю – она сильна в контактных гонках с четырьмя рубежами. Закономерная победа, поскольку стрелять на ноль в такую погоду – шикарно. Просто молодец.

У нас в стране хорошая первая десятка что у женщин, что у мужчин. Очень ровная, всегда плотная борьба. Не думаю, что многие страны могут похвастать тем, что у них есть 10 примерно равных спортсменов. На это нужно обращать внимание и накатывать молодых, цеплять к более опытным. Нужно даже наше отстранение использовать с максимальной пользой. У кого ещё молодым опыта такого набираться, как не у тех, кто в этой каше давно варится? А мотивация у всех одна – выходить и выигрывать», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.