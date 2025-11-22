«В таких заварушках всегда участвую». Серохвостов — о столкновении Поварницына и Халили

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал столкновение своих соперников Александра Поварницына и Карима Халили на финише мужского масс-старта на дистанции 12,5 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Серохвостов стал победителем гонки, преодолев дистанцию за 33 минуты 19,4 секунды.

«Мне было очень интересно посмотреть на них, но я понимал, что могу тоже упасть или ещё что‑то случится. Так что до самого поворота на финиш не стал смотреть, кто там сзади. Повезло! Обычно в таких заварушках я всегда участвую. Буквально в апреле я упал четыре раза, а сейчас меня просто спасло то, что я по дальнему радиусу пошёл и не был рядом с парнями, — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».