«Не забеременеть». Кристина Резцова обозначила цель на сезон-2025/2026

Двукратный призёр Олимпийских игр — 2022, призёр чемпионата Европы российская биатлонистка Кристина Резцова шуточно обозначила главную цель на сезон-2025/2026.

«Цель на сезон? Я хочу не забеременеть в третий раз (смеётся)», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

29-летняя Резцова замужем за лыжником Иваном Анисимовым. В 2021 году Кристина родила дочь Александру, в 2023-м — дочь Полину.

Сегодня, 22 ноября, Кристина Резцова заняла второе место в масс-старте на дистанции 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. Она отстала от победительницы Виктории Метели на 7,2 секунды.

