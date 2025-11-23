Скидки
Биатлон

Международная лига клубного биатлона — 2025: расписание соревнований на 23 ноября

Международная лига клубного биатлона — 2025: расписание соревнований на 23 ноября
Сегодня, 23 ноября, продолжится Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. В рамках соревновательного дня пройдёт смешанная эстафета. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Расписание 23 ноября (время — московское):

12:00. Смешанная эстафета.

Ранее, 22 ноября, в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона прошли масс-старт на 12,5 км у мужчин и масс-старт на 10 км у женщин. Напомним, российские и белорусские биатлонисты с 2022 года не участвуют в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации биатлона (IBU).

