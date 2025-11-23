Международная лига клубного биатлона — 2025: где смотреть, во сколько смешанная эстафета

Сегодня, 23 ноября, продолжится Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске. В рамках соревновательного дня пройдёт смешанная эстафета.Трансляцию гонки покажет «Матч ТВ».

Ранее, 22 ноября, в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона прошли масс-старт на 12,5 км у мужчин и масс-старт на 10 км у женщин. Победителями стали 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов и призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты с 2022 года не участвуют в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации биатлона (IBU).