Команда Халили и Серохвостова выиграла смешанную эстафету в рамках Кубка МЛКБ

Биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов, Виктория Сливко и Анастасия Халили выиграли смешанную эстафету в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который проходит в Ханты-Мансийске. Они преодолели дистанцию за 1:07.25,1. Второе место заняли Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Елизавета Бурундукова и Кристина Резцова с отставанием 23,4. Замкнули тройку лидеров Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева (+31,5).

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске, смешанная эстафета:

1. Карим Халили, Даниил Серохвостов, Виктория Сливко, Анастасия Халили – 1:07.25,1 (0+8).

2. Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Елизавета Бурундукова, Кристина Резцова – отставание 23,4 (0+10).

3. Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева +31,5 (0+3).