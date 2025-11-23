Карим и Анастасия Халили оценили победу в смешанной эстафете в Кубке МЛКБ

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионата мира – 2021 в эстафетах российский биатлонист Карим Халили и его супруга Анастасия Халили прокомментировали победу в смешанной эстафете в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который прошёл в Ханты-Мансийске.

«Стоя наошибался, поймал просвет. Очень хотел передать эстафету вместе с лидерами, но не получилось. Дальше смотрел гонку и очень сильно переживал за нашу команду. Спасибо ребятам, что бились и старались изо всех сил. Мы очень хотели защитить этот Кубок. Как только узнали, что Кубок МЛКБ состоится, сразу списались: «Сможем поучаствовать?» Очень благодарен всем ребятам, что мы этим составом смогли вновь завоевать трофей», — заявил Карим.

С Кристиной было очень непривычно соперничать, ведь мы обе представляем Московскую область и выступаем за одну команду. Но это контактная гонка, постаралась выбросить все мысли и настраивалась только на борьбу. Конечно, довольна, что удалось справиться сегодня со стойкой и помочь команде выиграть. Да и в целом довольна своей формой. Очень хочется сохранить такой настрой и в дальнейшем. Сезон длинный, я нацелена на то, чтобы в каждой гонке бороться за высокие места и показывать более стабильную стрельбу», — добавила Анастасия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.