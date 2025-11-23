Сливко — о победе в Кубке МЛКБ: самая лучшая эстафета в моей жизни

Биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями от смешанной эстафеты в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который прошёл в Ханты-Мансийске.

«Конечно, переживала за ребят, но верила, мы сможем всё исправить. Тут побеждает или проигрывает вся команда, а в эстафете в любой момент всё с ног на голову может перевернуться. Ребята старались – к ним вообще претензий нет, они сделали максимум. А мы с Настей понимали, что нам надеяться не на кого, всё только в наших руках и ногах. Старалась отработать так, чтобы Насте было поближе и попроще. В итоге всё сложилось здорово. Не ожидала, что смогу настолько подобраться к лидерам и передать эстафету рядышком. В Настю верила больше, чем в себя, честно говоря, очень переживала за неё. Когда она пришла на стойку, понимала, это решающий момент – когда видишь, что твоя соперница промахивается, а у тебя появляется шанс. В таких ситуациях главное – не запаниковать, не задёргаться. Настя показала, как она может работать в такие моменты. Когда она три выстрела закрыла, я уже была железобетонно уверена, что она и два последних точно в цель отправит. И потом даже голос немного сорвала, кричала ей: «Настя, беги!!!» Она умничка и красотка!

Я испытала невероятные эмоции после победы, даже слёз не смогла сдержать. Команде своей сказала, что это самые крутые эмоции после победы в эстафете за всю мою карьеру. Это что-то нереальное. Это самая лучшая эстафета в моей жизни. Сказала ребятам, что для меня такая победа подобна олимпийской. И это правда», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.