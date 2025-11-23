Скидки
Биатлон

Сливко — после эстафеты Кубка МЛКБ: надеюсь, что меня сохранят в команде

Сливко — после эстафеты Кубка МЛКБ: надеюсь, что меня сохранят в команде
Комментарии

Биатлонистка Виктория Сливко выразила желание выступить в смешанной эстафете Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в следующем сезоне.

«Надеюсь, что меня сохранят в команде, мы на следующий год этим же составом поборемся за хет-трик. На самом деле, мне поступило предложение выступить за другую команду, но я хотела выступать только за «Профински», и ребята меня оставили. У нас слаженная работа, мы горой друг за друга», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Вика пусть не переживает – даже мыслей не было её заменить и вообще вносить какие-то изменения в состав. Все ребята знают, что мы вместе. Да и всё понятно было по настрою, как только стало известно, что Кубок МЛКБ состоится», — добавил Карим Халили.

