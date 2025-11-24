Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Расписание первого этапа Кубка России — 2025/2026 по биатлону в Ханты-Мансийске

Расписание первого этапа Кубка России — 2025/2026 по биатлону в Ханты-Мансийске
Аудио-версия:
Комментарии

С 27 по 30 ноября в Ханты-Мансийске состоится первый этап Альфа-Банк Кубка России в сезоне–2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок этапа.

Расписание первого этапа Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске (время московское):

27 ноября.
10:00. Спринт, 7,5 км. Женщины.

28 ноября.
10:00. Спринт, 10 км. Мужчины.

29 ноября.
9:30. Смешанная эстафета (1 ж х 6 км + 1 м х 7,5 км).

30 ноября.
9:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины.
12:30. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

Кубок России — 2025/2026 включает в себя в четыре этапа. Соревнования состоятся в Ханты-Мансийске, Тюмени, Дёмине и Златоусте. Турнир пройдёт с 27 ноября 2025 по 1 марта 2026 года.

Календарь Кубка России - 2025/2026 по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android