Расписание первого этапа Кубка России — 2025/2026 по биатлону в Ханты-Мансийске

С 27 по 30 ноября в Ханты-Мансийске состоится первый этап Альфа-Банк Кубка России в сезоне–2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок этапа.

Расписание первого этапа Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске (время московское):

27 ноября.

10:00. Спринт, 7,5 км. Женщины.

28 ноября.

10:00. Спринт, 10 км. Мужчины.

29 ноября.

9:30. Смешанная эстафета (1 ж х 6 км + 1 м х 7,5 км).

30 ноября.

9:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины.

12:30. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

Кубок России — 2025/2026 включает в себя в четыре этапа. Соревнования состоятся в Ханты-Мансийске, Тюмени, Дёмине и Златоусте. Турнир пройдёт с 27 ноября 2025 по 1 марта 2026 года.