«Почти не смотрю в телефон». Вирер рассказала, как проходит её утро

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Доротея Вирер рассказала, как проходит её утро, отметив, что у неё практически не хватает времени на то, чтобы сидеть с телефоном.

«Сейчас я встаю примерно в 6:45. Сначала выключаю будильник, а потом ещё лежу в кровати пять минут. По утрам я почти не смотрю телефон, потому что всегда опаздываю и должна готовиться как можно быстрее! Касаемо идеального завтрака – я люблю кофе и круассан, но это не лучший вариант для спортсмена. Обычно это овсянка, хлеб с мёдом и немного кофе, всё очень просто», – приводит слова Вирер пресс-служба IBU.

35-летняя Вирер планирует завершить свою профессиональную карьеру после Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля.