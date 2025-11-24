Скидки
Биатлон

«Жить жизнью спортсмена». Вирер — о цели перед стартом сезона-2025/2026

«Жить жизнью спортсмена». Вирер — о цели перед стартом сезона-2025/2026
Комментарии

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала, какая главная цель стоит у неё в приоритете перед стартом нового сезона Кубка мира – 2025/2026.

«Жить жизнью спортсмена. Я так занята, что хочу просто тренироваться, есть, спать, повторять. Именно это я делаю перед сезоном. Это сложно, потому что Олимпиада, все сходят с ума: много спонсоров, мероприятий и дел. Это часть работы, но, когда мы поедем в Норвегию, я смогу полностью сосредоточиться на роли спортсмена», – приводит слова Вирер пресс-служба IBU.

35-летняя Вирер планирует завершить свою профессиональную карьеру после Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля.

