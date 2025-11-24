Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Рейтинги, сравнимые даже с топовым футболом!» Губерниев — о начале сезона в биатлоне

«Рейтинги, сравнимые даже с топовым футболом!» Губерниев — о начале сезона в биатлоне
Комментарии

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о начале сезона-2025/2026 в биатлоне. На прошлых выходных состоялся Кубок Международного клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

«Просто блестящие рейтинги начала биатлонного сезона!!! Великолепные!!! Сравнимые даже с топовым футболом!!! Браво, организаторы МЛКБ, и браво, коллеги!!! Когда понятный формат контактных гонок, зритель смотрит и кайфует!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В рамках Кубка МЛКБ прошли три гонки — мужской и женский масс-старты, а также смешанная эстафета. Победители получили за выступление по 1 млн рублей.

Материалы по теме
Серохвостов — самый богатый биатлонист России: именно он забрал главные призы Кубка МЛКБ!
Серохвостов — самый богатый биатлонист России: именно он забрал главные призы Кубка МЛКБ!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android