«Рейтинги, сравнимые даже с топовым футболом!» Губерниев — о начале сезона в биатлоне

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о начале сезона-2025/2026 в биатлоне. На прошлых выходных состоялся Кубок Международного клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

«Просто блестящие рейтинги начала биатлонного сезона!!! Великолепные!!! Сравнимые даже с топовым футболом!!! Браво, организаторы МЛКБ, и браво, коллеги!!! Когда понятный формат контактных гонок, зритель смотрит и кайфует!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В рамках Кубка МЛКБ прошли три гонки — мужской и женский масс-старты, а также смешанная эстафета. Победители получили за выступление по 1 млн рублей.