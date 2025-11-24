Скидки
Главная Биатлон Новости

Смольский — о столкновении Поварницына и Халили: можно было и осторожнее сработать

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал столкновение, российских биатлонистов Александра Поварницына и Карима Халили, произошедшее на финише масс-старта в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

«Нужно более внимательно соблюдать правила передвижения на трассе. Не нужно создавать такие ситуации, как у нас в гонке. Они приводят к поломке инвентаря, а его достать крайне сложно. Это ситуация борьбы, но можно было бы и осторожнее сработать», – приводит слова Смольского Sport5 by.

Антон Смольский финишировал в гонке вторым, уступив победителю Даниилу Серохвостову 2,8 секунды. Замкнул тройку призёров Карим Халили (+10,0).

