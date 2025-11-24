Немецкая федерация лыжных видов спорта объявила о создании премии имени Лауры Дальмайер

Немецкая федерация лыжных видов спорта объявила о создании ежегодной премии имени биатлонистки Лауры Дальмайер. Награда будет вручаться молодым талантам зимних и горных видов спорта, вне зависимости от дисциплины.

«Мы хотели взять паузу и тщательно продумать, каким образом можно наиболее достойно увековечить память Лауры — как исключительной спортсменки и как необыкновенного человека», — приводит слова члена правления федерации Штефана Шварцбаха Ski Nordique.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017. 29 июля 2025 года она попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.