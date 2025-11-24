Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Немецкая федерация лыжных видов спорта объявила о создании премии имени Лауры Дальмайер

Немецкая федерация лыжных видов спорта объявила о создании премии имени Лауры Дальмайер
Комментарии

Немецкая федерация лыжных видов спорта объявила о создании ежегодной премии имени биатлонистки Лауры Дальмайер. Награда будет вручаться молодым талантам зимних и горных видов спорта, вне зависимости от дисциплины.

«Мы хотели взять паузу и тщательно продумать, каким образом можно наиболее достойно увековечить память Лауры — как исключительной спортсменки и как необыкновенного человека», — приводит слова члена правления федерации Штефана Шварцбаха Ski Nordique.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017. 29 июля 2025 года она попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

Материалы по теме
В женской сборной Франции по биатлону опять скандал. Не команда, а логово разбойниц!
В женской сборной Франции по биатлону опять скандал. Не команда, а логово разбойниц!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android