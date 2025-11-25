Анастасия Халили рассказала, сколько заработала за участие в Кубке МЛКБ

Российская биатлонистка Анастасия Халили рассказала, сколько заработала за участие в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который прошёл в Ханты-Мансийске.

— Вы за две гонки заработали 500 тысяч рублей. Правильно посчитали?

— Да, нормально. Можно считать, что миллион. Потому что его (Карима Халили — Прим. «Чемпионата») деньги — мои деньги, — сказала Халили в эфире «Матч ТВ».

Ранее Анастасия Халили в Кубке МЛКБ завоевала бронзовую медаль в масс‑старте и стала победительницей смешанной эстафеты. В состав команды также вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов и Виктория Сливко. Они преодолели дистанцию за 1:07.25,1.