Календарь Кубка мира по биатлону — 2025/2026

29 ноября в Эстерсунде (Швеция) начнётся Кубок мира по биатлону — 2025/26. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с календарём этапов соревнований, которые завершатся 15 марта в Холменколлене (Норвегия).

Биатлон, Кубок мира — 2025/26

1-й этап, Эстерсунд, Швеция, 29 ноября – 7 декабря

2-й этап, Хохфильцен, Австрия, 12-14 декабря

3-й этап, Анси, Франция, 18-21 декабря

4-й этап, Оберхоф, Германи, 8-11 января

5-й этап, Рупольдинг, Германия, 14-18 января

6-й этап, Нове-Место, Чехия, 22-25 января

Олимпийские игры, Антхольц, Италия, 8-22 февраля

7-й этап, Контиолахти, Финляндия, 5-8 марта

8-й этап, Отепя, Эстония, 12-15 марта

9-й этап, Осло (Холменколлен), Норвегия, 19-22 марта