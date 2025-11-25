Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Календарь Кубка России по биатлону — 2025/2026

Календарь Кубка России по биатлону — 2025/2026
Комментарии

27 ноября в Ханты-Мансийске стартует Кубок России по биатлону сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с календарём соревнований, которые завершатся в Златоусте 1 марта.

Кубок России по биатлону — 2025/2026, календарь:

1-й этап, Ханты-Мансийск, 27-30 ноября

2-й этап, Тюмень, 11-14 декабря

3-й этап, Дёмино, 16-18 января

4-й этап, Златоуст, 26 февраля — 1 марта

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.

Материалы по теме
«Белорусы соблюдали регламент, о россиянах не могу сказать того же». Скандал в биатлоне
«Белорусы соблюдали регламент, о россиянах не могу сказать того же». Скандал в биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android