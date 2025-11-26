Кубок мира по биатлону — 2025/2026: расписание 1-го этапа в Эстерсунде

29 ноября в Эстерсунде (Швеция) начнётся Кубок мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого этапа соревнований, которые завершатся 7 декабря.

Биатлон, Кубок мира — 2025/2026

1-й этап, Эстерсунд, Швеция, 29 ноября – 7 декабря, расписание:

29 ноября – эстафеты, мужчины и женщины;

30 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета;

2 декабря – индивидуальная гонка, женщины;

3 декабря – индивидуальная гонка, мужчины;

5 декабря – спринт, женщины;

6 декабря – спринт, мужчины;

7 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины.

В предстоящем сезоне состоится девять этапов Кубка мира. Соревнования завершатся 15 марта в Холменколлене (Норвегия).