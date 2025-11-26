Кубок мира по биатлону — 2025/2026: расписание 1-го этапа в Эстерсунде

29 ноября в Эстерсунде (Швеция) начнётся Кубок мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого этапа соревнований, которые завершатся 7 декабря.
Биатлон, Кубок мира — 2025/2026
1-й этап, Эстерсунд, Швеция, 29 ноября – 7 декабря, расписание:
29 ноября – эстафеты, мужчины и женщины;
30 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета;
2 декабря – индивидуальная гонка, женщины;
3 декабря – индивидуальная гонка, мужчины;
5 декабря – спринт, женщины;
6 декабря – спринт, мужчины;
7 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины.
В предстоящем сезоне состоится девять этапов Кубка мира. Соревнования завершатся 15 марта в Холменколлене (Норвегия).