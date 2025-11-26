Кубок России по биатлону — 2025/2026: расписание 1-го этапа в Ханты-Мансийске

27 ноября в Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с календарём первого этапа, который завершится 30 ноября.

Кубок России по биатлону — 2025/2026, расписание 1-го этапа

27 ноября, четверг

10.00. Женщины. Спринт, 7,5 км

28 ноября, пятница

10.00. Мужчины. Спринт, 10 км

29 ноября, суббота

9.30. Смешанная эстафета. Сингл-микст, 1 x 6 + 1 x 7.5 км

30 ноября, воскресенье

9.00. Женщины. Гонка преследования, 10 км

12.30. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

В календарь Кубка России 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.