«Без травм не обошлось». Латыпов показал, как сделал стрижку Смольскому

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 российский биатлонист Эдуард Латыпов сообщил, что сам сделал стрижку серебряному призёру ОИ беларусу Антону Смольскому.

«Антоху подстригли. Вообще супер. Без травм не обошлось (смеётся)», — сказал Латыпов в видео.

27 ноября в Ханты-Мансийке стартует первый этап Кубка России по биатлону в сезоне-2025/2026. В его рамках пройдут спринтерские гонки и гонки преследования, а также смешанные эстафеты.

Отметим, что Латыпов два сезона подряд завоёвывал Кубок России (2022/2023 и 2023/2024).

Белорусы, как и россияне, не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. Они принимают участие на турнирах в России.