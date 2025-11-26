Скидки
Иван Колотов стал отцом, у него родилась дочь

Чемпион России по биатлону Иван Колотов стал отцом. У спортсмена и его жены Антонины родилась дочь. Об этом биатлонист сообщил у себя на странице в соцсети, поддержав и поблагодарив супругу.

«Моя прекрасная жена. Не передать словами, как сильно я тобой горжусь и бесконечно люблю. Я никогда не узнаю, через что тебе пришлось пройти, но знаю, что было очень тяжело, и, несмотря на это, ты со всем справилась, нежная моя. Спасибо за твое терпение на протяжении девяти месяцев и эту непростую ночь, за нашу милую, долгожданную, самую драгоценную малышку. Ты моя героиня. Жду не дождусь, когда уже смогу обнять вас», — написал Колотов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Ивана Колотова

