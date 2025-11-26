Скидки
Стало известно, когда Biathlon Integrity Unit вынесет свой вердикт по делу о Жулии Симон

Жулия Симон
Отдел по обеспечению честности в биатлоне (Biathlon Integrity Unit) при Международном союзе биатлона (IBU) к концу этой недели вынесет вердикт по делу 10-кратной чемпионки мира Жулии Симон. Об этом сообщил глава организации Грег МакКенн. Ранее организация начала собственное расследование истории с мошенничеством в стане французской команды.

«Мы получили всю информацию от Французской федерации лыжного спорта и сейчас её изучаем. Этот анализ будет завершён к концу недели», — приводит слова главы BIU МакКенна Nordic Magazine.

До этого суд приговорил Симон к трём месяцам условного тюремного заключения, а также обязал спортсменку выплатить штраф в размере € 15 тыс. Срок её дисквалификации истекает во время первого этапа КМ в Эстерсунде (Швеция). Соревнования там пройдут с 29 ноября по 7 декабря.

