Эмильен Жаклен — об Олимпиаде-2030: не уверен, что это будет праздник на 100%

Пятикратный чемпион мира по биатлону француз Эмильен Жаклен высказался о домашней зимней Олимпиаде-2030 во Французских Альпах. Он отметил, что радость от события могут омрачить климатические изменения.

«Вспомнить атмосферу, энергию и волнение парижской Олимпиады в Альпах – да, заманчиво. Но я искренне считаю, что заявка Альп немного сложнее. Не уверен, что это будет праздник на 100%. Всё из-за изменений в климате. Я боюсь этого эффекта.

Со спортивной точки зрения — я буду там либо как спортсмен, либо окажусь на штрафном круге, подсчитывая круги товарищей по команде. Конечно, энтузиазм по поводу летних и зимних Игр не одинаков. В какой-то момент мы столкнулись с этим даже в 2022 году, когда на Олимпиаде в Пекине мы говорили только о Париже. ОИ-2030 — деликатная тема», — приводит слова Жаклена Ski-nordique со ссылкой на RMC Sport.