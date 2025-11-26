«Есть приманка». Директор ЦСП Югры — о переходе Серохвостова в другой регион

Директор Центра спортивной подготовки команд Югры Евгений Редькин высказался о смене региона биатлонистом Даниилом Серохвостовым на пресс-конференции перед стартом Кубка России-2025/2026. Летом один из лидеров сборной перешёл из Новосибирской области и Алтайского края в Югру.

«Есть приманка, на которую он клюнул, – его подруга Виктория Метеля. Так что он бывал здесь и так часто. Весной мы провели с ним переговоры – я выяснил, какие у него были условия в прежнем регионе. Мы нашли возможность сделать ему более выгодное предложение как в плане заработной платы, так и в плане решения бытовых вопросов. Кроме того, мы сделали всё в соответствии с положением о переходе спортсменов, то есть перечислили средства Алтайскому краю и Новосибирской области, которые представлял Даниил Серохвостов», — передаёт слова Редькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Ранее Серохвостов выиграл мужской масс-старт на дистанции 12,5 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.