Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

В СБР заявили о возможной отмене мужского спринта на первом этапе Кубка России

В СБР заявили о возможной отмене мужского спринта на первом этапе Кубка России
Комментарии

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказался о возможной отмене мужского спринта на 10 км на первом этапе Кубка России — 2025/2026. В пятницу, 28 ноября, в Ханты-Мансийске ожидается сильный мороз.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
28 ноября 2025, пятница. 10:00 МСК
Не началось

«На самом деле в правилах соревнований допускается проведение гонок при отсутствии ветра до -20 градусов. Но решение будет принимать жюри за 15 минут до начала пристрелки. Пока мы настроены позитивно на проведение гонки – может быть перенос по времени в тот же день», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Новый сезон КР по биатлону стартует завтра, 27 ноября, женским спринтом. Гонка начнётся в 10:00 по московскому времени.

Материалы по теме
«Есть приманка». Директор ЦСП Югры — о переходе Серохвостова в другой регион
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android