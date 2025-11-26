В СБР рассказали об отмене прологов на КР из-за высокой нагрузки в олимпийском сезоне

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказался об отмене прологов во время Кубка России — 2025/2026. Он объяснил, что решение сократить соревновательную нагрузку на спортсменов связано с большим количеством стартов в олимпийском сезоне.

«Прологов не будет. Летом мы приняли такое решение, чтобы не нагружать спортсменов в олимпийский сезон. Этот сезон в плане прологов пропускаем. Всё-таки мы надеялись, да и сейчас ещё надеемся, на допуск в последний момент. Как говорится, 50 на 50 – либо кого-то допустят всё же, либо никого», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Новый сезон КР по биатлону стартует завтра, 27 ноября, женским спринтом. Гонка начнется в 10:00 по московскому времени. Мужской спринт 28 ноября под угрозой отмены из-за морозной погоды.